Денісова просить владу Таїланду помилувати українців, вразливих до коронавірусу

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить владу Таїланду щодо сприяння в захисті прав українців, які відбувають покарання в тайських в’язницях.

Омбудсмен закликала владу забезпечити належні умови утримання українців у зв’язку з поширенням коронавірусу.

– Звертаюся до головного омбудсмена Королівства Таїланд Віддхаваті Раджатануні з проханням забезпечити дотримання прав громадян України, а саме забезпечити належними умовами утримання, індивідуальними засобами захисту, якісним харчуванням, питною водою, а також необхідною медичною допомогою та лікарськими препаратами на випадок захворювання коронавірусною інфекцією, – йдеться в повідомленні.

У виправних установах Таїланду перебуває 21 українець.