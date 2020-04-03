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Факти / Україна

Денісова просить владу Таїланду помилувати українців, вразливих до коронавірусу

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить владу Таїланду щодо сприяння в захисті прав українців, які відбувають покарання в тайських в’язницях.

Омбудсмен закликала владу забезпечити належні умови утримання українців у зв’язку з поширенням коронавірусу.

– Звертаюся до головного омбудсмена Королівства Таїланд Віддхаваті Раджатануні з проханням забезпечити дотримання прав громадян України, а саме забезпечити належними умовами утримання, індивідуальними засобами захисту, якісним харчуванням, питною водою, а також необхідною медичною допомогою та лікарськими препаратами на випадок захворювання коронавірусною інфекцією, – йдеться в повідомленні.

У виправних установах Таїланду перебуває 21 українець.

– Звертаюся з проханням розглянути можливість королівського помилування українців, які є вразливими до захворювання і стали на шлях виправлення, мають високий поведінковий статус і зараз не становлять суспільної небезпеки для оточуючих, – написала вона.

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