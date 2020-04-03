Гео Лерос прийшов на допит у ДБР

Народний депутат від Слуги народу Гео Лерос прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомив адвокат Лероса Масі Найєм у Facebook

– Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою за кримінальним провадженням за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) ККУ. Так було вказано в повістці.

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За словами адвоката, вчора об’єднали кримінальні провадження і тому додали такі статті: 328 (розголошення держтаємниці), 344 (втручання у діяльність державного діяча) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Найєм додав, що вони почали допит і під час нього заявили клопотання про перенесення допиту на підставі порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні.

Нагадаємо, український режисер і народний депутат від Слуги народу Гео Лерос опублікував відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака Денис нібито вирішує питання призначення людей на держпосади.

Водночас Андрій Єрмак заявив, що має намір звернутися в СБУ та ДБР.

Згодом СБУ викликала Лероса на допит, однак він відмовився приймати повістку особисто.