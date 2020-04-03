Індія поставлятиме до України три найменування препаратів від Covid-19

Індія поставлятиме до України три найменування препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із Covid-19.

Про це повідомив глава комітету Верховної Ради у справах здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

– Вдалося домовитися з індійськими партнерами щодо постачань до України трьох найменувань препаратів, – заявив він.

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Найменування препаратів Радуцький не назвав.

Як повідомлялося, Верховна Рада дозволила методи лікування і профілактики коронавірусу, які практикують у ЄС або США.