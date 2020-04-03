Кабмін запровадив правила для хворих на Covid-19 і самоізоляцію старших за 60

Кабмін заборонив хворим на коронавірус відвідувати аптеки, продуктові магазини і вигулювати домашніх тварин. Також ввели обов’язкову самоізоляцію осіб старше 60 років.

Обов’язковій самоізоляції підлягають ті, хто раніше контактував з хворими на коронавірус і хворі на Covid-19, що не вимагають госпіталізації.

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Людина, якій призначили самоізоляцію, зобов’язана повідомляти медпрацівникам такі дані:

місце самоізоляції;

інформацію про засоби зв’язку (номер телефону);

короткі відомості про стан здоров’я і хронічні захворювання.

За недотримання режиму самоізоляції, дачу неправдивих відомостей про місце самоізоляції і засобах зв’язку особу притягатимуть до адміністративної відповідальності. У разі якщо через порушення режиму ізоляції будуть важкі наслідки, також смерть третіх осіб, людину притягуватимуть до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 3 квітня Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину.