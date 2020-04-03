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Факти / Україна

Коронавірус на Київщині: що відомо про хворих

За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 3 квітня 2020 року офіційно підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус.

Серед хворих є четверо дітей.

Статистика поширення захворювання:

  • Обухівський район – 27 випадків:
  • Києво-Святошинський район – 14 випадків;
  • Бориспіль – 6 випадків.
  • Біла Церква – 3 випадки;
  • Бровари – 3 випадки;
  • Буча – 3 випадки;
  • Васильківський район – 2 випадки;
  • Вишгород – 2 випадки;
  • Ірпінь – 2 випадки;
  • Бориспільський район – 1 випадок;
  • Ворзель – 1 випадок;
  • Гостомель – 1 випадок;
  • Білоцерківський район – 1 випадок;
  • Броварський район – 1 випадок;
  • Ставищенський район – 1 випадок;
  • Макарівський район – 1 випадок;
  • Миронівський район 1 випадок.

З них на стаціонарному лікуванні перебувають 24 осіб, а на самоізоляції – 46. Троє пацієнтів одужали, 4 померли.

Читайте: У Києві зафіксовано 189 випадків Covid-19

Статистика за віком хворих: 

  • 0- 10 років – 5,7 %;
  • 11 – 20 років – 2,8%;
  • 21 – 30 років – 7,1%;
  • 31- 40 років – 22,8%;
  • 41 – 50 років – 31,4 %;
  • 51 – 60 років – 24,2%;
  • 61-70 років – 1,4% ;
  • понад 70 років – 4,3%.

Підозру на зараження мають 308 осіб. Найбільше у Києво-Святошинському (61) та в Обухівському (49) районах.

Встановлено медичне спостереження за 820 контактними особами.

Нагадаємо, станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксували 942 хворих на коронавірус, з яких 23 летальних випадки.

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