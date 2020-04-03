За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 3 квітня 2020 року офіційно підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус.

Серед хворих є четверо дітей.

Статистика поширення захворювання:

Обухівський район – 27 випадків:

Києво-Святошинський район – 14 випадків;

Бориспіль – 6 випадків.

Біла Церква – 3 випадки;

Бровари – 3 випадки;

Буча – 3 випадки;

Васильківський район – 2 випадки;

Вишгород – 2 випадки;

Ірпінь – 2 випадки;

Бориспільський район – 1 випадок;

Ворзель – 1 випадок;

Гостомель – 1 випадок;

Білоцерківський район – 1 випадок;

Броварський район – 1 випадок;

Ставищенський район – 1 випадок;

Макарівський район – 1 випадок;

Миронівський район 1 випадок.

З них на стаціонарному лікуванні перебувають 24 осіб, а на самоізоляції – 46. Троє пацієнтів одужали, 4 померли.

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Статистика за віком хворих:

0- 10 років – 5,7 %;

11 – 20 років – 2,8%;

21 – 30 років – 7,1%;

31- 40 років – 22,8%;

41 – 50 років – 31,4 %;

51 – 60 років – 24,2%;

61-70 років – 1,4% ;

понад 70 років – 4,3%.

Підозру на зараження мають 308 осіб. Найбільше у Києво-Святошинському (61) та в Обухівському (49) районах.

Встановлено медичне спостереження за 820 контактними особами.

Нагадаємо, станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксували 942 хворих на коронавірус, з яких 23 летальних випадки.