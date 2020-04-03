За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 3 квітня 2020 року офіційно підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус.
Серед хворих є четверо дітей.
Статистика поширення захворювання:
- Обухівський район – 27 випадків:
- Києво-Святошинський район – 14 випадків;
- Бориспіль – 6 випадків.
- Біла Церква – 3 випадки;
- Бровари – 3 випадки;
- Буча – 3 випадки;
- Васильківський район – 2 випадки;
- Вишгород – 2 випадки;
- Ірпінь – 2 випадки;
- Бориспільський район – 1 випадок;
- Ворзель – 1 випадок;
- Гостомель – 1 випадок;
- Білоцерківський район – 1 випадок;
- Броварський район – 1 випадок;
- Ставищенський район – 1 випадок;
- Макарівський район – 1 випадок;
- Миронівський район 1 випадок.
З них на стаціонарному лікуванні перебувають 24 осіб, а на самоізоляції – 46. Троє пацієнтів одужали, 4 померли.
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Статистика за віком хворих:
- 0- 10 років – 5,7 %;
- 11 – 20 років – 2,8%;
- 21 – 30 років – 7,1%;
- 31- 40 років – 22,8%;
- 41 – 50 років – 31,4 %;
- 51 – 60 років – 24,2%;
- 61-70 років – 1,4% ;
- понад 70 років – 4,3%.
Підозру на зараження мають 308 осіб. Найбільше у Києво-Святошинському (61) та в Обухівському (49) районах.
Встановлено медичне спостереження за 820 контактними особами.
Нагадаємо, станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксували 942 хворих на коронавірус, з яких 23 летальних випадки.