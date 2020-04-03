Коронавірус в Києві: мобільні бригади почали робити тести на дому

У Києві запрацювали мобільні бригади, які тестуватимуть людей на коронавірус.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Також він повідомив, що профільним відомствам доручили організувати мобільні медичні бригади по проведенню зборів зразків біологічних матеріалів від пацієнтів, у яких є підозра на коронавірус.

За словами Поворозника, такі бригади вже є у всіх районах.

– Багато хто з них вже встигли здійснити виїзди і зробити аналізи, – сказав Поворозник.

Крім того, в Києві вживають всіх необхідних заходів для запобігання поширенню коронавірусу, також при діагностуванні.

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З керівниками установ провели декілька установчих онлайн-нарад і конференцій.

Для медперсоналу організували навчання і підготовлені докладні відео-інструкції по забору відеоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, 3 квітня Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину.