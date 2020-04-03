Станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.
Нині коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 61 випадок;
- Волинська область — 10 випадків;
- Дніпропетровська область — 12 випадків;
- Донецька область — 8 випадків;
- Житомирська область — 6 випадків;
- Закарпатська область — 24 випадки;
- Запорізька область — 22 випадки;
- Івано-Франківська область — 81 випадок;
- Кіровоградська область — 15 випадків;
- м. Київ — 180 випадків;
- Київська область — 70 випадків;
- Львівська область — 13 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 20 випадків;
- Полтавська область — 5 випадків;
- Рівненська область — 25 випадків;
- Сумська область — 30 випадків;
- Тернопільська область — 114 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 4 випадки;
- Хмельницька область — 7 випадків;
- Чернівецька область — 171 випадок;
- Черкаська область — 55 випадків;
- Чернігівська область — 5 випадків.
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