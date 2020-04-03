Станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Нині коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 61 випадок;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 12 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 6 випадків;

Закарпатська область — 24 випадки;

Запорізька область — 22 випадки;

Івано-Франківська область — 81 випадок;

Кіровоградська область — 15 випадків;

м. Київ — 180 випадків;

Київська область — 70 випадків;

Львівська область — 13 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 20 випадків;

Полтавська область — 5 випадків;

Рівненська область — 25 випадків;

Сумська область — 30 випадків;

Тернопільська область — 114 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 4 випадки;

Хмельницька область — 7 випадків;

Чернівецька область — 171 випадок;

Черкаська область — 55 випадків;

Чернігівська область — 5 випадків.

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