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Факти / Україна / Суспільство

На час карантину в Україні заборонили відвідувати притулки та інтернати

3 квітня Кабмін ухвалив рішення про заборону відвідування паліативних установ та закладів соцзахисту, де проживають діти, люди похилого віку та особи з інвалідністю до завершення карантину в Україні.

Про це йдеться в постанові уряду № 255 від 2 квітня.

Документом, зокрема, забороняється відвідування паліативних установ, дитячих притулків, інтернатів для дітей з інваліндістю, психіатричних клінік тощо.

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До кінця карантину не можна відвідувати заклади, що надають соціальні послуги людям у складних життєвих обставинах, окрім екстрених випадків.

Також заборонено відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців, осіб без громадянства та біженців.

Як повідомлялося, 3 квітня Кабінет міністрів затвердив список додаткових обмежень на час карантину в Україні.

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