На Кабмін подали до суду через карантин

Власник розважального закладу з Одещини подав до суду на Кабінет Міністрів України через запровадження карантину.

Позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Позивач просить визнати протиправною постанову Кабміну про обмеження щодо роботи закладів харчування та розважальних центрів до 24 квітня.

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– Позивач вважає, що ухваленням постанови, Кабінет Міністрів України порушив конституційне право особи на здійснення підприємницької діяльності, – повідомляють в Окружному адмінсуді Києва.

Нині вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як писали Факти ICTV, у Сумах чоловіка, який зайшов до продуктового магазину без маски, оштрафували на 17 тис. грн за порушення правил карантину.

Джерело: Судова влада України