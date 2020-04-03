На кордоні України працюватиме 21 пункт пропуску – Шмигаль

На державному кордоні України працюватиме тільки 21 пункт пропуску. Про відповідне рішення Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні.

Він зазначив, що саме з метою убезпечення українців уряд продовжує посилювати заходи щодо захисту зовнішніх кордонів.

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Денис Шмигаль також додав, що передбачається обов’язкова обсервація терміном 14 днів для усіх, хто прибуватиме в Україну.

Нагадаємо, через запровадження карантину в Україні деякі пункти пропуску функціонують, але лише для автомобілів, тому на кордонах можуть утворюватися черги.

Так, станом на 3 квітня, на автомобільних прикордонних пунктах пропуску з Польщею на в’їзд та виїзд з України очікують 445 вантажівок.