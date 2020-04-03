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Факти / Україна

Наближається пік коронавірусу в Україні, карантин буде посилено – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме введення жорсткіших карантинних заходів через пік захворюваності на Covid-19, який буде зафіксовано найближчим часом.

– Пропонуватимемо обмежувати мобільність людей для того, щоб за планом і без навантажень пройти пікове зростання хворих через коронавірус, – заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 3 квітня.

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За його словами, посилення карантину допоможе зменшити кількість критичних та летальних випадків.

Станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 23 летальних.

Водночас в Україні летальність від коронавірусу складає 2,4%.

Фото: Dreamstime

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