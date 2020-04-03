Через карантин у Києві та інших містах України призупинили роботу громадського транспорту. Тепер українці можуть пересуватися містами на особистому транспорті або на таксі.

Це може позначитися на сімейному бюджеті, адже таксі – далеко не найдешевший спосіб пересування.

У зв’язку з цим сайт Факти ICTV вирішив вивчити ринок таксі і підготувати список найдешевших служб Києва.

Топ-5 найдешевших таксі

Лімузин – 50 грн за 7 км, 69 грн за 12 км;

– 50 грн за 7 км, 69 грн за 12 км; Гранд – 54 за 7 км, 73 грн за 12 км;

– 54 за 7 км, 73 грн за 12 км; Лекс – 55 грн за 7 км, 77 грн за 12 км;

– 55 грн за 7 км, 77 грн за 12 км; Студент – 55 грн за 7 км, 78 грн за 12 км;

– 55 грн за 7 км, 78 грн за 12 км; 902 – 60 грн за 7 км, 83 грн за 12 км.

Згідно з інформацією порталу Таксі Сервіс, саме таку вартість брали служби таксі за свої послуги на дистанціях 7 і 12 км у березні 2020 року. До речі, на п’ятому місці можна розмістити також таксі Аист і Веном, які, як і служба 902, брали по 60 грн за 7 км і 83 грн за 12 км.

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Як відзначають розробники порталу, в березні у зв’язку з введенням карантину багато служб таксі Києва знизили свої тарифи у порівнянні з лютим 2020 року. Серед них: 902, Київ, Вінтаж, Лекс, Студент, Авангард, Uber X, 902, Веном, Uklon, Гранд, Лімузин, Беру, UGO, Економ-Авто.

А ось підвищила вартість своїх послуг служба таксі Корона.

– Більшість служб в березні залишили колишні тарифи на поїздки, водночас деякі служби навіть знизили вартість поїздки. В середньому ціна поїздки Києвом знизилася на 4-4,5 грн, – відзначають в Таксі Сервіс.

За їхніми висновками:

Найдешевше таксі Києва на 7 км: Лекс, Студент, Лімузин, Гранд, Беру.

Найдешевше таксі на 12 км: 902, Гранд, Вінтаж, Лекс, Лімузин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що влада Києва домовилася зі службами таксі Bolt і Uber про безкоштовне перевезення медиків на роботу і з роботи під час карантину.

Джерело: Таксі Сервіс