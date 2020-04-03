Нардеп Горбенко одужав після коронавірусу

Нардеп від Слуги народу Руслан Горбенко повідомив у соцмережі, що одужав – тест на Covid-19 негативний, 6 квітня випишуть з Олександрівської лікарні.

– Тест ПЦР показав сьогодні негативний результат. У понеділок випишуть додому. Під час госпіталізації стан був тяжким, – написав політик.

Горбенко також порадив при перших симптомах починати лікування – “тоді за 5 днів можна вилікуватися у домашніх умовах”.

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Нагадаємо, 23 березня тест Горбенка підтвердив коронавірусну інфекцію. А захворів нардеп ще 19 березня. Рентген виявив лівостороннє запалення легенів.

Щоб поставити точний діагноз, нардепу довелося зробити три тести.