Національний банк України на 3 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,59 грн, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс євро Нацбанк встановив на рівні 30,1. Це на 20 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Курс валют в Україні від НБУ на 03.04:

1 долар США – 27,59 грн;

1 євро – 30,1 грн;

1 польський злотий – 6,58;

10 російських рублів – 3,51 грн.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік. За його прогнозами, середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.