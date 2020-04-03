Обмеження виходу на вулицю людям за 60: як діяти, якщо затримала поліція

У поліції обіцяють спершу вести профілактичні бесіди з порушникам карантину, а вже злісних штрафуватимуть на 17 тис. грн.

Кабінет міністрів із 6 квітня обмежив пересування для українців старше 60 років. Вони повинні самоізолюватись, та без нагальної потреби взагалі не виходити на вулицю.

Уряд передбачив, що людина, яка в самоізоляції, має внести про себе інформацію до мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Міністерство цифрової інформації повинно його показати 6 квітня.

– А що робити зараз? Вимога вступила вже в силу. Рекомендую таким особам заявляти поліції, що про них нікому піклуватися, – каже в коментарі Фактам ICTV адвокат Едуард Голодницький з Асоціації правників України.

Згідно постанови, винятки становитимуть лише для осіб, які забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури. Втім про існування такого переліку критичної інфраструктури офіційно нічого не відомо.

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– Конституція та закони забороняють дискримінацію за віковою ознакою. Також закони не містять заборон на пересування людей за віковою ознакою, – додає Едуард Голодницький.

– Будь-які заходи, які обмежують конституційні права, у тому числі свободу пересування, не можуть вводитися без запровадження надзвичайного стану. Тому вони є незаконними, – каже член Асоціації правників України Артем Крикун-Труш в коментарі Фактам ICTV.

Якщо дорогою до магазину, вас зупинив поліцейський патруль, Андрій Крикун-Труш радить такий алгоритм дій:

спокійно та без емоцій пояснити, що у вас немає нікого хто міг би вам допомогти;

якщо, не дивлячись на пояснення, поліція хоче складати протокол, то ви можете написати ті ж самі пояснення в протоколі;

якщо ви сумніваєтеся у тому, що саме писати в протоколі, то ви маєте право взагалі нічого не писати і навіть не підписувати протокол.

головна рекомендація не боятися відстоювати себе та свої права.

Юристи вважають, якщо поліція розпочне таки масово штрафувати, суди будуть відхиляти протоколи.

На сайті Факти ICTV раніше вийшов повний перелік документів, які посвідчують особу, наведений у законі Україні Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.