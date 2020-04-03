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Факти / Україна

Особливий режим: в областях встановлять КПП на в’їзді та виїзді

В рамках посилення карантинних заходів на в’їздах/виїздах на/з території всіх областей встановлять контрольно-пропускні пункти, на яких будуть чергувати військовослужбовці та співробітники підрозділів Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з постановою Кабміну №255 від 2 квітня 2020 року, це доручено обласним держадміністраціям і КМДА.

На в’їздах/виїздах з 6 квітня буде встановлено особливий режим і організовано температурний скринінг.

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У разі погіршення епідемічної ситуації ОДА доручено обмежувати переміщення між областями.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину.

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