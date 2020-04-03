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Факти / Lifestyle

Плаквеніл від коронавірусу – експерт розповів про ризики

Препарат Плаквеніл, який у МОЗ розрекламували як єдиний препарат для лікування коронавірусу, поки не довів свою ефективність у боротьбі з Covid-19.

За словами екс-заступника головного санітарного лікаря Києва Юлія Жигалова, Плаквеніл – протималярійний препарат, головною діючою речовиною якого є гідроксихлорохін. Він є імуносупресором.

– Препарат, по суті, пригнічує запальні процеси в організмі за рахунок зниження імунної реакції. Він використовується для лікування системних захворювань – ревматизм, ВКВ, тобто там, де треба подавити імунітет, щоб не розвивався запальний процес, – каже Юлій Жигалов.

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Препарат зарекомендував себе у боротьбі з малярією, але про те, що він ефективний від коронавірусу, поки говорити рано.

– Це непідтверджена інформація. Може, пробували, є якісь досягнення, але поки підтверджень і загальних рекомендацій немає, – додає фахівець.

До того ж Плаквеніл є сильним засобом і має низку побічних ефектів.

– Це потужний препарат. У нього є побічні реакції: він може негативно діяти на шкіру, нервову систему, можуть бути проблеми із зором, шлунково-кишковим трактом, печінкою, – додає експерт.

Юлій Жигалов не рекомендує самостійно купувати цей препарат і займатися самолікуванням. Це не принесе користі, а також позбавить можливості людей, яким він дійсно необхідний, придбати потрібні ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров’я отримало три тисячі упаковок препарату Плаквеніл для лікування хворих на коронавірус.

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