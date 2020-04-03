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Факти / Україна

Працівники Укрпошти отримають 15% надбавки до зарплати та спецстрахування

Укрпошта в умовах карантину вводить надбавки за роботу і спеціальне страхування працівників.

Зокрема, вони передбачають запровадження:

  • системи спеціального страхування працівників. Кожен, у разі захворювання на коронавірус у важкій формі, отримає додатково 25 тис. грн.
  • 15% надбавки для роботи в умовах карантину для усіх працівників відділень, а також співробітників служб кур’єрської доставки.
  • тимчасового порядку призупинення надання послуг у разі, якщо є підозра на зараження клієнта, щоб мінімізувати контакти і ризики.

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Також працівників обіцяють забезпечити необхідними засобами захисту: масками, окулярами, рукавичками, халатами, антисептиками.

Крім того, за словами очільника Укрпошти Ігоря Смілянського, підприємство не лише не планує скорочення, а й хоче заповнити 3 тис. вакансій.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрпошта і Rozetka запускають безкоштовну доставку у відділення.

Джерело: Ігор Смілянський

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