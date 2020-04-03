Приватні лабораторії планується долучати до боротьби з коронавірусом – Ляшко

Приватні лабораторії планується долучати до боротьби з коронавірусом.

Про це заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи планується залучення приватних лабораторій до боротьби з коронавірусом.

– Так, ми плануємо залучати приватні лабораторії, і ми залучаємо приватні лабораторії. Є різні механізми залучення лабораторій – це як їхнє медичне обладнання для використання ПЛР-діагностики коронавірусної хвороби, так і їхні працівники, мобільні бригади, – сказав головний санітарний лікар країни.

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За словами Ляшка, це зроблено для того, щоб збільшити доступність тестування серед населення нашої країни.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що правоохоронці повинні жорстко контролювати приватні клініки, щоб ті не приховували результати тестів.