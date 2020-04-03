Селфі з друзями і подорожі: як поліція покарала порушника самоізоляції

У Міністерстві внутрішніх справ показали, як карають порушників самоізоляції.

Відео із киянкою опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у себе на Facebook.

– 29 березня з Бангкоку з відпочинку прилетіла громадянка України Ладимира Басова. Прикордонники взяли з неї особисте зобов’язання. Відповідно до нього, вона повинна була 14 днів перебувати в самоізоляції, – каже Геращенко

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Жінка вказала квартиру родичів у Миколаєві, як місце самоізоляції.

– Замість дотримання режиму самоізоляції, Ладимира стала їздити по Києву, зустрічатися з друзями. Факт порушення режиму самоізоляції задокументувала сама в своїх численних селфі і відео, що обурило багатьох користувачів стали робити їй зауваження, – каже заступник міністра.

Співробітники поліції Києва знайшли місце проживання жінки і вручили їй сьогодні протокол та штраф в 17 тис. грн.

Якщо жінка заразила друзів коронавірусом, їй загрожуватиме кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, українців поки не штрафуватимуть за відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку чи іншому дозволеному місці.

Джерело: Антон Геращенко