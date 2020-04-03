Стало відоме ім’я чиновника, який зливав секретні документи Міноборони

Державний секретар Міністерства інфраструктури Андрій Галущак передавав секретні дані про оборону України на Донбасі.

Про це повідомив колишній радник керівника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

– Служба безпеки України викрила держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака, який надіслав невідомо кому секретні документи щодо заходів Міноборони на сході України, в морях і Керченській протоці, – написав він.

За його словами, своїми діями Галущак завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

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За фактом розпочато досудове розслідування за ст. 111 КК України (Державна зрада).

– Це тривала і копітка робота контррозвідки. Затримання чиновника такого рівня і за такою статтею для України вперше, – резюмував Форостяк.

Нагадаємо, 2 квітня СБУ викрила протиправну діяльність чиновника. Він скопіював і переслав електронною поштою документ, який стосується комплексу заходів Міноборони, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.