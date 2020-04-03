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Факти / Україна

Стало відоме ім’я чиновника, який зливав секретні документи Міноборони

Державний секретар Міністерства інфраструктури Андрій Галущак передавав секретні дані про оборону України на Донбасі.

Про це повідомив колишній радник керівника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

– Служба безпеки України викрила держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака, який надіслав невідомо кому секретні документи щодо заходів Міноборони на сході України, в морях і Керченській протоці, – написав він.

За його словами, своїми діями Галущак завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

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За фактом розпочато досудове розслідування за ст. 111 КК України (Державна зрада).

– Це тривала і копітка робота контррозвідки. Затримання чиновника такого рівня і за такою статтею для України вперше, – резюмував Форостяк.

Нагадаємо, 2 квітня СБУ викрила протиправну діяльність чиновника. Він скопіював і переслав електронною поштою документ, який стосується комплексу заходів Міноборони, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.

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