Цілували в лоб: в Україні на похорон медсестри з коронавірусом прийшла сотня людей

В одному з районів Херсонської області головний лікар місцевої клініки захворіла на коронавірус після того, як відвідала похорон медсестри, яка працювала в її клініці.

Пізніше з’ясувалося, що медсестра померла не від пневмонії, а від Covid-19.

– Померла медсестра була шанованою людиною і на похорон прийшло понад сто осіб, прийшло багато колег, люди цілували покійну в лоб, – розповів радник голови Херсонської обласної державної адміністрації Богдан Ковальов.

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За його словами, головний лікар лікарні після відвідин похорону продовжувала вести тісні контакти з депутатами і чиновниками району, “дружньо обіймалася”.

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