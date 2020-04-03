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Факти / Україна

У Криму на коронавірус захворіли 23 людини

В анексованому Криму зафіксовано 23 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, за останню добу виявили два нових випадки.

Один з хворих – кримчанин, який прибув із Москви, другий – житель Москви, який приїхав до родичів у Крим.

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За інформацією Росспоживнагляду 16 випадків коронавірусу привезені, два – місцеві, з одного сімейного вогнища. Крім того, раніше повідомлялося про п’ятьох хворих у Севастополі.

Нагадаємо, 27 березня через коронавірус “влада” окупованого Криму ухвалила рішення про тимчасове закриття барів, ресторанів, кафе та інших закладів харчування.

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