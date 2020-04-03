У Києві троє людей померли від коронавірусу

Уже 189 осіб у Києві мають підтверджений діагноз захворювання на Covid-19. За минулу добу в Києві захворіли ще 28 людей, двоє з них померли.

– Кількість киян, що захворіли на Covid-19, за минулу добу збільшилася на 28 людей. І двоє з них не вижили. Загалом у столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже три випадки – летальних, – сказав мер.

Серед киян, яким підтвердили діагноз протягом минулої доби: 17 чоловіків – віком від 16 до 70 років та 11 жінок – від 17 до 69 років.

– Двоє жінок – 56 та 69 років – на жаль, померли, – зазначив мер.

У медичні заклади столиці госпіталізували 13 хворих. Інші – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

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Нагадаємо, станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксували 942 випадки коронавірусної інфекції.