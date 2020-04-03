У Києві визначили госпітальні бази для прийому другої хвилі хворих із підозрою на Covid-19.
До переліку увійшли:
- Олександрівська клінічна лікарня м.Києва (перепрофілювання інших корпусів);
- Київська міська клінічна лікарня №3;
- Київська міська клінічна лікарня №4 (перепрофілювання відділень);
- Київська міська клінічна лікарня №5;
- Київська міська клінічна лікарня №6;
- Київська міська клінічна лікарня №8;
- Київська міська клінічна лікарня №10;
- Київська міська клінічна лікарня №17.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що пацієнтів із підозрою на Covid-19 першочергово приймають лікарні першої хвилі.
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Він також нагадав, що до першої хвилі увійшли сім лікарень (три – для дорослих, дві – для дітей, дві – для вагітних):
- Олександрівська клінічна лікарня Києва;
- Київська міська клінічна лікарня №4;
- Київська міська клінічна лікарня №9;
- Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
- Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
- Київський міський пологовий будинок №3;
- Київський міський пологовий будинок №5.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко пообіцяв доплатити по 5-10 тис. грн медикам, які лікують хворих на коронавірус.
Доплату лікарі повинні отримати у квітні.