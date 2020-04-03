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Факти / Україна

У Києві визначили лікарні для прийому другої хвилі хворих на Covid-19 (СПИСОК)

У Києві визначили госпітальні бази для прийому другої хвилі хворих із підозрою на Covid-19.

До переліку увійшли:

  • Олександрівська клінічна лікарня м.Києва (перепрофілювання інших корпусів);
  • Київська міська клінічна лікарня №3;
  • Київська міська клінічна лікарня №4 (перепрофілювання відділень);
  • Київська міська клінічна лікарня №5;
  • Київська міська клінічна лікарня №6;
  • Київська міська клінічна лікарня №8;
  • Київська міська клінічна лікарня №10;
  • Київська міська клінічна лікарня №17.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що пацієнтів із підозрою на Covid-19 першочергово приймають лікарні першої хвилі.

Читайте: Ми готові до епідемії на папері. Радник мера Києва про катастрофічний стан лікарень

Він також нагадав, що до першої хвилі увійшли сім лікарень (три – для дорослих, дві – для дітей, дві – для вагітних):

  • Олександрівська клінічна лікарня Києва;
  • Київська міська клінічна лікарня №4;
  • Київська міська клінічна лікарня №9;
  • Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
  • Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
  • Київський міський пологовий будинок №3;
  • Київський міський пологовий будинок №5.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко пообіцяв доплатити по 5-10 тис. грн медикам, які лікують хворих на коронавірус.

Доплату лікарі повинні отримати у квітні.

Джерело: КМДА

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