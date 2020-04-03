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Факти / Україна / Суспільство

У Києві зафіксовано 189 випадків Covid-19

Станом на 12.00 3 квітня у Києві зафіксовано 189 хворих на коронавірус.

За добу підтверджено 28 нових випадків зараження. Серед киян, що захворіли, 17 чоловіків віком від 16 до 70 років, та 11 жінок від 17 до 69 років.

Троє людей померли. Двоє за останню добу – це жінки віком 56 та 69 років.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Нагадаємо, станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксували 942 випадки коронавірусної інфекції.

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