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Факти / Україна / Суспільство

У “ЛНР” приховують факти захворювання на Covid-19

В окупованих проросійськими угрупуваннями Луганську та Кадіївці зафіксовано 13 хворих на коронавірус.

Такі дані є у Служби безпеки України.

– Оперативники встановили, що представники окупаційної влади віддають злочинні накази про проведення політики замовчування про поширення коронавірусу серед жителів тимчасово окупованій території Луганської області, – йдеться в повідомленні.

Окупаційні адміністрації стверджують, що на території “ЛНР” хворих на коронавірус немає.

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Водночас, місцеві жителі свідчать про збільшення кількості померлих з діагнозом гостре респіраторне захворювання і повна відсутність захисних масок та противірусних ліків в аптеках.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці на Донеччині зафіксували перший випадок коронавірусу. Про це заявила так званий міністр охорони здоров’я ”ДНР” Ольга Долгошапко.

Джерело: СБУ

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