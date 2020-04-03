3 квітня у двох львівських медиків підтвердились результати ПЛР-тестів на Covid-19.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Наразі інфіковані лікарі перебувають в ізоляції, проводиться пошук та опитування осіб, з якими вони могли контактувати.

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Один з медиків – 47-річний лікар-анестезіолог львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Після появи симптомів чоловік лікувався вдома та перебував на самоізоляції. Коли самопочуття погіршилось, він звернувся до сімейного лікаря. Зараз йому діагностовано пневмонію.

Другий медик – 54-річний лікар з 5-ої міської поліклініки. Стало відомо, що він контактував з жінкою, у якої теж було виявлено коронавірус.

Обох пацієнтів було госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні.

Загалом у Львівській області зареєстровано 13 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, у МОЗ заявили про наближення піку коронавірусу в Україні та попередили – карантин буде посилено.

Джерело: Львівська міська рада