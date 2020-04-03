У світі станом на 3 квітня зафіксовано 1 014 673 випадки інфікування коронавірусом (1 квітня їх було 856 996).

Такі дані представив американський університет Джона Гопкінса.

Від ускладнень під час Covid-19 померли 52 973 особи, 210 335 – вилікувалися.

За добу в материковому Китаї, звідки розпочалася пандемія, виявлено 31 новий випадок зараження коронавірусом, 29 із них були “імпортовані”.

У США зафіксували 244 678 випадків зараження;

В Італії – 115 242;

В Іспанії – 112 065;

У Німеччині – 84 794;

У Китаї – 82 413;

У Франції – 59 929;

В Ірані – 50 468.

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Коронавірус в Україні

Станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

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