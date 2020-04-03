Україна отримала 3 тис. упаковок препарату для лікування хворих на Covid-19 – Степанов

Міністерство охорони здоров’я отримало 3 тис. упаковок препарату Плаквеніл для лікування хворих на коронавірус.

Про це в ефірі Право на владу повідомив очільник МОЗу Максим Степанов.

– Компанія Sanofi передала препарат лише сьогодні. У нас вже готовий відповідний розподіл. 2 250 упаковок роз’їдуться всіма областями, а 750 – залишаться у Києві для швидкого реагування. Завтра буде підписано наказ, – зазначив він.

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Максим Степанов пояснив, що Плаквеніл – це єдиний препарат, у якому є речовина, що безпосередньо впливає на лікування коронавірусу.

Він також додав, що існують домовленості з іншими компаніями на постачання аналогічних засобів.

Нагадаємо, раніше глава парламентського комітету у справах здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що Індія поставлятиме до України три найменування препаратів від Covid-19.