УПЦ і фонд Новинського передали 100 тис. ПЛР-тестів до всіх областей Україн

Ієрархи Української православної церкви з усіх областей України передали медикам тести (DialPlexQ 2019 nCoV), які фонд Вадима Новинського в честь Покрови Пресвятої Богородиці закупив у Південній Кореї. Про це повідомили в прес-службі фонду.

Тести розподілені в усі обласні спеціалізовані лабораторії. Зокрема 12,5 тис. тестів передано до Київського міського лабораторного центру та вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Ще 5,5 тис. тестів передано до Дніпропетровської клінічної лікарні ім. Мечникова і Головного військового клінічного шпиталю – медустанови, де лікують бійців із зони Операції об’єднаних сил. Також УПЦ передала засоби індивідуального захисту для медиків у лікарні Миколаївської, Херсонської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Раніше лікарні областей отримали від фонду Вадима Новинського тисячі біозахисних костюмів і респіраторів надзвичайного захисту.

Однією з перших тест-системи отримала Херсонська область. Сюди доставили 40 систем на 4 тис. тестів, 1 060 захисних окулярів і 550 посилених медичних масок.

– Хочу в черговий раз подякувати тим, хто допомагає. Тим, хто об’єднується незалежно від віросповідання чи політичних уподобань. Хочу подякувати Українській православній церкві, фонду Вадима Новинського, а також тим, хто в рамках роботи антикризового штабу надає допомогу. Особливо хочу подякувати медикам , які перебувають на передовій цієї боротьби, – заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.

Митрополит Полтавський і Миргородський Филип передав 2,9 тис. тестів і засобів біозахисту для клінік Полтавської області.

– Ця спільна акція УПЦ і фонду Вадима Новинського відбувається з благословення предстоятеля нашої церкви Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Це дуже важлива акція, тому що все українське суспільство переживає “навалу” у зв’язку з цією хворобою, і ми сподіваємося, що це буде невелика, але все ж допомога для нашої Полтавщини, – зазначив він.

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Раніше предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій і засновник фонду Вадим Новинський передали лікарям Олександрівської клінічної лікарні (м. Київ) апарат штучної вентиляції легенів останнього покоління, розрахований на одночасну роботу з двома пацієнтами, а також 100 захисних костюмів багаторазового використання і 100 окулярів.

До цього Блаженніший і Вадим Новинський передали апарат ШВЛ і таку ж кількість захисних костюмів і окулярів у Дитячу обласну лікарню Чернівців. Борт зі 100 тис. ПЛР тест-системами прибув в Україну в понеділок. Вантаж був доставлений за лінією МЗС за сприяння Офісу президента.

Тест-системи DialPlexQ дозволяють встановлювати наявність інфекції методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) у реальному часі. Системи мають сертифікат європейської відповідності та дозволяють діагностувати захворювання з точністю 99%. Фонд виділив на їхню закупівлю понад $1,5 млн.

Нагадаємо, фонд Вадима Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці розпочав всеукраїнську акцію гуманітарної допомоги ветеранам Другої світової війни, учасникам бойових дій, ветеранам праці та людям з інвалідністю під час загальнонаціонального карантину для запобігання поширенню коронавірусу.