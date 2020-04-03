В Україні зафіксували 1 072 випадки захворення на коронавірус. Зокрема, 27 людей померли, 22 – вилікувалися.

За добу зафіксували 175 нових випадків.

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– За даними ЦГЗ, станом на 22.00 3 квітня в Україні 1 072 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки Covid-19 . Усього в Україні зафіксовано 27 летальних випадків . Загалом 22 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, – зазначили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Раніше Факти ICTV писали, що робити медичним закладам та лікарям у разі підозри у пацієнтів вірусу 2019-nCoV. Міністерство охорони здоров’я України підготувало відповідні рекомендації.