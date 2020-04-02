В Україні посилили карантинні заходи для боротьби з коронавірусом

Задля запобігання поширенню коронавірусу Кабмін посилив карантинні заходи.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

– Для того, щоб в нас не було іспанського чи італійського сценарію поширення коронавірусу, нам потрібне посилення карантину. Іншого шляху просто не існує, – сказав Степанов.

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Також він зауважив, що обмежувальні заходи під час карантину стосуватимуться пересування людей на вулиці, відвідування спортивних майданчиків, скверів та заборони масових заходів.

За словами Степанова, на вулиці потрібно буде перебувати в засобах індивідуального захисту.

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