Рятувальники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області встановили наметове містечко на виїзді з регіону поблизу села Могильов.
Роботи організовані обласною владою як пілотний проект ізольованого містечка для обсервації людей. В таборі можуть бути розміщені близько 130 осіб.
Протягом двох днів рятувальники облаштували табір з 65 наметів, пристосованих для проживання людей, а також господарчу частину, зону санітарної обробки та намети з душовими й роздягальнями для особистої гігієни. Також на території містечка розташовані 2 намети для перебування медичного персоналу.
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В Україні встановили перше наметове містечко для обсервації / 6 фотографий
Служба порятунку також розмістила на території табору спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей й постільної білизни.
Досвід Дніпропетровщини в реалізації цього пілотного проекту може бути використаний по всій країні.
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Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що чартерні рейси не пустять в Україну без 100% обсервації.
Нагадаємо, у Києві більше 60 осіб, які перебували на обсервації в готелі Козацький, самовільно пішли.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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