В Україні встановили перше наметове містечко для обсервації

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області встановили наметове містечко на виїзді з регіону поблизу села Могильов.

Роботи організовані обласною владою як пілотний проект ізольованого містечка для обсервації людей. В таборі можуть бути розміщені близько 130 осіб.

Протягом двох днів рятувальники облаштували табір з 65 наметів, пристосованих для проживання людей, а також господарчу частину, зону санітарної обробки та намети з душовими й роздягальнями для особистої гігієни. Також на території містечка розташовані 2 намети для перебування медичного персоналу.