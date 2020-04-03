PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні встановили перше наметове містечко для обсервації

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області встановили наметове містечко на виїзді з регіону поблизу села Могильов.

Роботи організовані обласною владою як пілотний проект ізольованого містечка для обсервації людей. В таборі можуть бути розміщені близько 130 осіб.

Протягом двох днів рятувальники облаштували табір з 65 наметів, пристосованих для проживання людей, а також господарчу частину, зону санітарної обробки та намети з душовими й роздягальнями для особистої гігієни. Також на території містечка розташовані 2 намети для перебування медичного персоналу.

В Україні встановили перше наметове містечко для обсервації / 6 фотографий

Служба порятунку також розмістила на території табору спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей й постільної білизни.

Досвід Дніпропетровщини в реалізації цього пілотного проекту може бути використаний по всій країні.

Читайте: Держава не дозволить вам бути егоїстами: Зеленський про втечу українців з обсервації

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що чартерні рейси не пустять в Україну без 100% обсервації.

Нагадаємо, у Києві більше 60 осіб, які перебували на обсервації в готелі Козацький, самовільно пішли.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка