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Факти / Україна

В Україні виявили 942 хворих на коронавірус

Станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксували 942 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 10.00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 61 випадок;
  • Волинська область — 10 випадків;
  • Дніпропетровська область — 12 випадків;
  • Донецька область — 8 випадків;
  • Житомирська область — 6 випадків;
  • Закарпатська область — 24 випадки;
  • Запорізька область — 22 випадки;
  • Івано-Франківська область — 81 випадок;
  • Кіровоградська область — 15 випадків;
  • м. Київ — 180 випадків;
  • Київська область — 70 випадків;
  • Львівська область — 13 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 20 випадків;
  • Полтавська область — 5 випадків;
  • Рівненська область — 25 випадків;
  • Сумська область — 30 випадків;
  • Тернопільська область — 114 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 4 випадки;
  • Хмельницька область — 7 випадків;
  • Чернівецька область — 171 випадок;
  • Черкаська область — 55 випадків;
  • Чернігівська область — 5 випадків.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

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