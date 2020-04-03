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Факти / Україна

В Умані від коронавірусу помер паломник-хасид зі США

Перша смерть від коронавірісу в Умані – 2 квітня помер паломник-хасид (громадянин США), який прибув ще 11 березня із Лондона з дружиною та шістьма дітьми.

Того ж дня у померлого взяли зразки, і 3 квітня лабораторний центр МОЗ підтвердив Covid-19.

– Йому кілька днів підряд пропонували переміститися до лікарні, проте сім’я категорично відмовлялася. Вчора з нарядом поліції його все ж забрали до лікарні, стан був тяжкий. Він хворів на цукровий діабет, і о 22.00 помер, на жаль, – розповів голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар.

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Його родичів також перевірять. Загалом встановлено 50 контактних осіб – усі на самоізоляції.

Через це в Умані посилять карантинні заходи, особливо це стосується районів скупчення паломників.

Нагадаємо, Кабмін затвердив список додаткових обмежень на час карантину.

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