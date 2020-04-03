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Факти / Україна

Вища, ніж у Німеччині, але нижча, ніж в Італії: яка смертність від Covid-19 в Україні

У світі зафіксовано 1 млн 20 тис. випадків інфікування коронавірусом, з яких більше 53 тис. – летальні. Смертність від коронавірусу в світі складає 5,2%.

Такі дані представив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 3 квітня.

Водночас в Україні летальність складає 2,4%, у Німеччині – 1,3%, в Італії – 12%, в Іспанії – 9,2%.

Читайте: Коли закінчиться карантин в Україні

Станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення коронавірусу, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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