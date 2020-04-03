Крок 1. Обираємо класи товарів чи послуг вашої діяльності
Обрати потрібно у Міжнародному класифікаторі товарів та послуг (МКТП). Ви повинні визначити, який клас або класи товарів чи послуг найбільш повно відображають суть господарської діяльності, яку позначає ваша майбутня торгова марка.
Крок 2. Подаємо заявку до ДП Укрпатент
Подавати можна особисто або надсилати поштою на адресу: м. Київ, вул. Глазунова, 1, 01601. Пакет документів для подання заявки на реєстрацію торгової марки повинен містити:
- Зображення торгової марки розміром 8х8 см в електронному та друкованому вигляді у 5 примірниках для чорно-білої торгової марки й у 10 – для кольорової.
- Повний перелік товарів і/або послуг.
- Повне найменування заявника українською мовою (назва фірми, її юридична адреса або ПІБ та місце проживання фізичної особи).
Якщо реєстрація проводиться за допомогою патентного повіреного або патентної компанії, то має бути додана довіреність патентному повіреному на представлення інтересів заявника у відповідних установах.
Зразок заявки
Зразок заяви для отримання торгової марки by Віта Гірко on Scribd
Приклад оформлення переліку товарів і послуг і приклад оформлення додатка до заяви – зображення знака
Приклади оформлення документів by Віта Гірко on Scribd
Крок 3. Сплачуємо державний збір за подання заявки
Протягом двох місяців з моменту подання заявки потрібно сплатити державний збір. Вартість реєстрації торгової марки залежно від типу позначення можна переглянути у додатку.
Перелік реквізитів для сплати збору можна знайти за посиланням.
Крок 4. Чекаємо на результати формальної та кваліфікаційної експертиз
Після проведення формальної експертизи, під час якої заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам закону та встановлюється дата її подання, проводиться кваліфікаційна експертиза, під час якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.
Крок 5. Сплачуємо збір за публікацію відомостей про реєстрацію торгової марки
У разі позитивного рішення експертизи заявник отримує повідомлення про це і протягом трьох місяців повинен сплатити державний збір за публікацію відомостей про реєстрацію торгової марки та державне мито за видання Свідоцтва на знак для товарів і послуг.
Вартість можна переглянути за посиланням.
Крок 6. Отримуємо свідоцтво про реєстрацію торгової марки
Щоб отримати свідоцтво про реєстрацію торгової марки, потрібно відправити у ДП Укрпатент оригінали платіжних доручень про сплату вищевказаних платежів.
Свідоцтво діє протягом 10 років від дати подання заявки. У середньому, термін реєстрації торгової марки становить 16-20 місяців.