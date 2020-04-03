За самоізоляцією українців стежитимуть через смартфони

Міністерство цифрової трансформації 6 квітня презентує сервіс, за допомогою якого держава стежитиме, за дотриманням самоізоляції.

Мінцифри має до 5 квітня розробити електронний сервіс з використанням мобільного додатка Дія для проведення моніторингу щодо додержання самоізоляції або обсервації.

Варто зазначити, що використовувати такий механізм контролю держава зможе лише за умови згоди людини.

Створення сервісу регламентується постановою уряду від 2 квітня.

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Також у постанові вказано, що розповсюджується цей моніторинг на людей, визначених пунктами 4 і 5 цієї постанови.

Пункт 4 визначає людей, які повинні перебувати на самоізоляції:

мали контакт з хворим на Covid-19, крім людей, які перебували у засобах індивідуального захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

ті, у кого підозра на інфікування, або особи, які хворіють на Covid-19 та не потребують госпіталізації;

особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення Covid-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.

Пункт 5 визначає коло людей, які повинні в обов’язковому порядку пройти обсервацію:

особи, які заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора у зв’язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;

люди, які двічі порушили умови самоізоляції;

люди, які двічі порушили умови самоізоляції; особи, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування та відмовляються від медичного обстеження;

особи, які здійснюють перетин державного кордону;

люди, які в’їжджають з Криму та ОРДЛО.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину.