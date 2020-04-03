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Факти / Україна / Суспільство

Захист очей та саморобні маски: нові правила для працівників торгівлі

Кабінет міністрів зобов’язав усіх працівників торгівлі та сфери послуг ввести обов’язковий захист обличчя та очей.

Також офіційно дозволили використовувати саморобні захисні маски.

Ці зміни було внесено у четвер, 2 квітня до постанови №211 Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом.

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Нові правила стосуються працівників торгівлі продуктами, ліками, засобами гігієни, деталями до техніки, засобами зв’язку та комунікації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, агрохімікатами тощо.

Також зміни торкнуться медзакладів, АЗК, діяльності з техобслуговування, оплати комунальних послуг, ремонту техніки, продажу та оренди нерухомості тощо.

Нагадаємо, 3 квітня Кабмін затвердив список додаткових обмежень на час карантину в Україні.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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