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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський відправляє лікарів та спирт в Італію для боротьби з коронавірусом

Українські лікарі вирушають в Італію на допомогу тамтешнім колегам для боротьби з коронавірусом.

Президент Володимир Зеленський доручив відправити туди бригаду лікарів та вантаж із медичним спиртом.

Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ.

Читайте: Італія просить Україну допомогти бригадами медиків

– Українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома, – заявив Зеленський.

Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.

Також, наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту.

Нагадаємо, 1 квітня до Києва прибув вантаж із Китаю з великими партіями респіраторів та костюмів захисту.

Також доправили 300 тис. експрес-тестів та 40 тис. пар захисних окулярів.

Джерело: Офіс президента

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