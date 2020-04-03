Зразки для тестів на Covid-19 відбиратимуть 547 мобільних бригад – Ляшко

В Україні зразки біологічного матеріалу для тесту на Covid-19 відбиратимуть на місці 547 мобільних бригад за рішенням сімейного лікаря або фахівців екстреної медичної допомоги.

– Станом на сьогодні створено 547 мобільних бригад, які, за рішенням сімейного лікаря або рішенням бригад екстреної медичної допомоги виїжджають на місця, відбирають зразки біологічного матеріалу, аби доставити їх у вірусологічну лабораторію на дослідження та встановлення діагнозу, – повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко у ефірі програми Право на владу.

Він наголосив, що хворим або людям, які підозрюють, що заразилися коронавірусом, не потрібно їхати в лікарню.

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Віктор Ляшко також додав, що протягом двох днів в Україну прибудуть 12 ампліфікаторів, за допомогою яких проводитиметься ПЛР-діагностика зразків.

Це дозволить збільшити кількість тестувань в кожній лабораторії.

Раніше Факти ICTV писали, що українські виробники тестів на Сovid-19 готові наступного тижня налагодити їхнє серійне виробництво.