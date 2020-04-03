Зростання інфляції, безробіття і зниження зарплат: Кабмін змінив прогноз на 2020

Кабінет міністрів України підвищив прогноз інфляції в 2020 році з затверджених раніше 5,5% до 11,6%.

Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом уряду, зарплата в Україні з урахуванням інфляції знизиться на 4,5% у порівнянні з показником 2019 року.

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Рівень безробіття складе 9,4%, а середньомісячна заробітна плата працівників (брутто) – 10,7 тис. грн.

До слова, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував інфляцію на рівні 8,7% у 2020 році.