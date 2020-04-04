Алгоритм госпіталізації з коронавірусом: куди направлятимуть хворих

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, як проходитиме госпіталізація хворих на коронавірус.

– Згідно нашому алгоритму, місце госпіталізації повинно визначатися переліком закладів охорони здоров’я першої хвилі.

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Це дозволить не поширювати коронавірусну хворобу і не використовувати усі лікарні одночасно для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

– Водночас ми бачимо, що кожен випадок відрізняється. В окремих районах хворіє велика кількість людей, тому їх госпіталізують до найближчого шпиталю та надають медичну допомогу.

Нагадаємо, станом на 10.00 4 квітня в Україні зафіксовано 1 096 випадків коронавірусної інфекції.