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Факти / Україна

Алгоритм госпіталізації з коронавірусом: куди направлятимуть хворих

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, як проходитиме госпіталізація хворих на коронавірус.

– Згідно нашому алгоритму, місце госпіталізації повинно визначатися переліком закладів охорони здоров’я першої хвилі.

Читайте: Летальність від коронавірусу в Україні становить 2,6% – Ляшко

Це дозволить не поширювати коронавірусну хворобу і не використовувати усі лікарні одночасно для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

– Водночас ми бачимо, що кожен випадок відрізняється. В окремих районах хворіє велика кількість людей, тому їх госпіталізують до найближчого шпиталю та надають медичну допомогу.

Нагадаємо, станом на 10.00 4 квітня в Україні зафіксовано 1 096 випадків коронавірусної інфекції.

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