Одноразові та марлеві маски багаторазового використання у Києві можна купити у мережі аптек Фармація.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він зазначив, що наразі в аптечній мережі у наявності близько 70 тис. масок, запаси яких постійно оновлюються.
Крім того, у аптеках Фармація також можна купити дезинфікуючі засоби та рукавички.
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Микола Поворозник також нагадав, що маску потрібно носити так, щоб вона закривала ніс і рот. Знімати її потрібно, коли вона стане вологою.
До слова, через епідемію коронавірусу медична маска часто стає рідкістю в українських аптеках.
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