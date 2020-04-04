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Факти / Україна

Де у Києві купити медичні маски, рукавички та дезінфікуючі засоби

Одноразові та марлеві маски багаторазового використання у Києві можна купити у мережі аптек Фармація.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що наразі в аптечній мережі у наявності близько 70 тис. масок, запаси яких постійно оновлюються.

Крім того, у аптеках Фармація також можна купити дезинфікуючі засоби та рукавички.

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Микола Поворозник також нагадав, що маску потрібно носити так, щоб вона закривала ніс і рот. Знімати її потрібно, коли вона стане вологою.

До слова, через епідемію коронавірусу медична маска часто стає рідкістю в українських аптеках.

Три способи зробити медичну маску своїми руками дивіться на Фактах ICTV.

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