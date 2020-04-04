Коронавірус у Монастириському районі Тернопільської області набуває стрімкого поширення.

Тиждень тому очільник ОДА Володимир Труш заявив, що лікарні області забезпечені усім необхідним, аби надавати допомогу пацієнтам з Covid-19.

Натомість лікарі і громадські активісти наполягають на іншому.

На їхню думку, саме відсутність необхідних засобів захисту у медичного персоналу, зокрема на початкових етапах, стала причиною такої великої кількості хворих на коронавірус.

У Монастириському районі Тернопільської області понад 30 медиків заразилися Covid-19.

– Станом на 9.00 у Монастириському районі інфікованих на коронавірус – 95 осіб. Серед медперсоналу – 37 (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів), – повідомив голова Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь.

Також на коронавірус захворів міський голова міста Монастириська Андрій Старуха.

Загалом у Тернопільській області зафіксували 135 випадків коронавірусу.

Чому спалах стався саме у місті Монастириська?

Монастириська – містечко на Західній Україні, де є багато трудових мігрантів.

За словами мера міста, це є ключовим фактором розповсюдження хвороби.

Другий фактор – не всі розуміють важливість дотримання протоколів безпеки.

– Поки не настала біда, поки не почали показувати Італію і поки знайомі не почали масово хворіти, люди цим не переймалися.

Найбільше проблема полягає у тому, що не можна насильно змусити людини перебувати на самоізоляції.

Поліція не може покарати людину, якщо у неї немає попередження від лікаря в тому, що людина інфікована.

Чому так багато хворих медиків?

На думку мера міста Монастириська, така велика кількість хворих на коронавірус медиків пояснюється неправильним протоколом від самого початку.

Коли лікарі діагностували один вид грипу, на той час вважалося, що іншого виду грипу не може бути (тобто на інші захворювання, зокрема на коронавірус, не діагностували). Лікарі діяли методом виключення.

Відповідно, на початках не було достатньої кількості засобів індивідуального захисту лікарів.

Що з медичним забезпеченням лікарів?

За словами місцевих медиків, на початку поширення інфекції вони допомагали хворим ледь не голими руками.

Інфекційне відділення монастириської лікарні закрите ще з 2016 року, тому умов для роботи з такими хворими не було.

Але тепер, за рішенням обласної влади, районна лікарня перетворена у суцільний інфекційний шпиталь з усім, як запевняють в обласному керівництві, необхідним для приймання хворих на Covid-19.

Однак проблему з необхідним захистом не вирішили.

Наприклад, на лікарню надали 50 захисних халатів, і цього достатньо. Але вже через тиждень вони закінчаться.

Швидка поїхала на виклик, повернулася, і її водій каже: нехай мені хтось продезінфікує машину. А санстанції у районі немає.

Відповідно люди на наступний виклик не їдуть, бо кажуть, що автомобіль заражений, і себе наражати на небезпеку не будуть.

Нагадаємо, станом на 10.00 4 квітня в Україні зафіксовано 1 096 випадків коронавірусної інфекції.