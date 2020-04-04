Постанова Кабміну №255, яка дозволяє медичну практику, не дуже чітко прописана, що дасть змогу низці приватних лікарень працювати та заробляти гроші під час карантину.

Ця постанова є доповненням до закону України про перешкоджання розповсюдження інфекції на території України. Вона мала б розтлумачити його, але лише створила правову колізію, вважає адвокат Сергій Костира.

– Законодавець, вірогідно, мав на увазі дозвіл на медичну практику тих закладів, у яких здійснюють боротьбу з коронавірусом. Або, як в Китаї, дозвіл на практику установ на базі військових полігонів, у яких людям надають допомогу, – каже адвокат Сергій Костира.

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Але цього уточнення немає, що розв’язує руки усім закладам, які здійснюють медичну практику в Україні.

– Цим моментом можуть скористатися ті люди, які хочуть заробляти кошти – стоматології, гінекології, проктології. Якби додали одне речення, що медичні установи мають працювати у межах зобов’язань закону, тоді все було б зрозуміло, – додає експерт.

Крім того, заборонити роботу приватних лікарень навіть не зможуть розпорядження органів місцевої влади, бо вони мають нижчу юридичну силу.

– Медичну практику під час карантину не заборонили. У нас діє ієрархія нормативно-правових актів, – каже адвокат Дмитро Марцонь.

Але, на його думку, ще треба дивитися, як їх будуть виконувати.

– Поки складно сказати, як все буде відбуватися. Можливо, поліція буде керуватися саме місцевими розпорядженнями. І тоді ці заклади не будуть працювати, – додає спеціаліст.

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