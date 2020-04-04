Продуктові магазини та супермаркети не зможуть зловживати постановою Кабміну №255 та наживатися, забезпечуючи своїх відвідувачів захисними масками.

Закладам не дозволяється продавати захисні засоби на вході.

– Продавати маски заборонено законом. Є закон про Антимонопольний комітет, де чітко вказано, що будь-який продавець не може зловживати своїми правами та обмежувати законні права споживача.

Якщо уряд ухвалив рішення, що відвідування магазину має бути у масці, це проблема цього магазину, – каже адвокат Сергій Костира.