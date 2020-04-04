Продуктові магазини та супермаркети не зможуть зловживати постановою Кабміну №255 та наживатися, забезпечуючи своїх відвідувачів захисними масками.
Закладам не дозволяється продавати захисні засоби на вході.
– Продавати маски заборонено законом. Є закон про Антимонопольний комітет, де чітко вказано, що будь-який продавець не може зловживати своїми правами та обмежувати законні права споживача.
Якщо уряд ухвалив рішення, що відвідування магазину має бути у масці, це проблема цього магазину, – каже адвокат Сергій Костира.
Читайте: Дозвіл на медичну практику – кому це розв’язкує руки
Крім того, порушенням є і пропонування покупцям неякісних замінників.
– У одному із київських супермаркетів уже наробили масок з туалетного паперу та пропонують їх на вході покупцям. Це неправильно. Маска має бути захисною. Якщо певні заклади не можуть забезпечувати ці права, нехай зачиняються, – доповнює експерт.
На думку адвоката Дмитра Марцоня, магазини та супермаркети вирішуватимуть цю проблему на користь покупців, бо не бажатимуть втратити клієнтів.
– Якщо власники магазину хочуть, аби покупці йшли до них, вони забезпечать їх масками. Інакше вони будуть нести збитки, – вважає спеціаліст.
Нагадаємо, Кабмін посилив карантин – які заборони додалися.