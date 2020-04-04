Доктор Євген Комаровський розповів, якими симптомами відрізняється коронавірус від кашлюка.
Обидві хвороби справді мають подібні симптоми, наприклад, сухий кашель.
– Насамперед кашель від кашлюка має нападоподібний характер і між цими приступами пацієнт почувається нормально.
За словами Комаровського, під час коронавірусу симптоматика зовсім інша.
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Раніше доктор Євген Комаровський розповів, чому в Україні немає тотальної смертності від коронавірусу Covid-19.
Джерело: Євген Комаровський