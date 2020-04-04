Станом на 10.00 4 квітня в Україні зафіксовано 1096 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 28 летальних, 23 пацієнта одужало. За добу було зафіксовано 154 нових випадків.
Нині коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 66 випадків;
- Волинська область — 17 випадків;
- Дніпропетровська область — 14 випадків;
- Донецька область — 8 випадків;
- Житомирська область — 9 випадків;
- Закарпатська область — 24 випадки;
- Запорізька область — 28 випадків;
- Івано-Франківська область — 94 випадки;
- Кіровоградська область — 19 випадків;
- м. Київ — 195 випадків;
- Київська область — 77 випадків;
- Львівська область — 14 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 26 випадків;
- Полтавська область — 8 випадків;
- Рівненська область — 31 випадок;
- Сумська область — 37 випадків;
- Тернопільська область — 135 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 8 випадків;
- Хмельницька область — 10 випадків;
- Чернівецька область — 206 випадків;
- Черкаська область — 61 випадок;
- Чернігівська область — 5 випадків.
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